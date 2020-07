Milan, scintille Ibra-Pioli al momento del cambio: il tecnico minimizza (Di domenica 19 luglio 2020) scintille in casa Milan tra Ibra e Pioli dopo la sostituzione dello svedese durante il match contro il Bologna. Il tecnico però non è preoccupato per l’accaduto La bellissima e convincente vittoria del Milan contro il Bologna, rischia di essere rovinata dalla polemica tra Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli al momento della sostituzione dello svedese. Il numero 18 – per la seconda volta in una settimana – non ha gradito la scelta del tecnico di toglierlo dal campo per far posto a Rafael Leao. Dall’altra parte, l’ex-Inter e Lazio, visto il risultato acquisito, ha ben pensato di preservare Ibra per le ultime giornate di campionato ma la scelta non è stata ... Leggi su zon

gazz_rossonera : Gazzetta dello Sport, prima pagina: "Napoli-Milan: scintille"

Ieri durante il secondo tempo di Milan-Bologna Zlatan Ibrahimovic non ha gradito la sostituazione. Qualche parolina con Pioli è scappata. L’unica nota un po’ stonata nel Milan di ieri che ha frantumat ...

Torino-Genoa 3-0 risultato finale Serie A: Belotti trascina i granata alla salvezza

Torino-Genoa è la penultima gara della 33ª giornata di Serie A 2019/ 2020. I granata travolgono il Grifone grazie alle reti di Bremer, che aveva segnato anche all’andata; Lukic e Belotti. Superba pres ...

