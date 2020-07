Milan, Saelemaekers: da promessa ai gol (Di domenica 19 luglio 2020) L'annuncio dell'affare Saelemaekers, a gennaio scorso, era stato accompagnato da incertezza, un nome impronunciabile e sconosciuto ai più,, incredulità, anche dei media in Belgio, fino alla solita ... Leggi su gazzetta

Tutto pronto a San Siro per l'anticipo del sabato sera della 34ª giornata di Serie A, il Milan di mister Pioli ospita il Bologna di Sinisa Mihahjlovic: i rossoneri lanciati verso un posto in Europa, r ...L’annuncio dell’affare Saelemaekers, a gennaio scorso, era stato accompagnato da incertezza (un nome impronunciabile e sconosciuto ai più), incredulità (anche dei media in Belgio) fino alla solita iro ...