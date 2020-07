Milan, Europa e Rangnick vicini: il budget per il mercato è di 100 milioni (Di domenica 19 luglio 2020) Il Milan di Pioli vola verso l’Europa League mentre la società attende che Rangnick si liberi dalla Red Bull. E per il mercato sono pronti circa 100 milioni. Il prossimo Milan si affiderà a Ralf Rangnick, l’allenatore e manager che ha fatto le fortune di Salisburgo e Lipsia. Nel frattempo, la formazione rossonera guidata da Stefano Pioli sta facendo grandi cose: nel post-lockdown i rossoneri hanno conquistato 20 punti su 24 e viaggiano diretti verso la qualificazione all’Europa League. Rangnick, accordo a un passo con la Red Bull Come scrive La Gazzetta Sportiva oggi in edicola, il 62enne tedesco sta accelerando i tempi per chiudere la sua lunga esperienza nel mondo della Red Bull, di cui ... Leggi su newsmondo

Eurosport_IT : MILAN SENZA FRENI! ???? Strapazzato il Bologna a San Siro: 25 reti nelle ultime 8 giornate e Europa sempre più vici… - AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - AntoVitiello : #Milan, partita molto complicata al San Paolo, pareggio che dà continuità alle vittorie con Lazio e Juve. Non una g… - DrinhoAle : Allenatore scelto e voluto fortemente dal miglior direttore tecnico della storia dell'A.C.Milan sette volte campion… - SmorfiaDigitale : Il Milan 'formato Europa' una macchia inarrestabile: 25 gol e 20 punti in 8 gare -