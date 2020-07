Migranti infetti in giro per l'Italia. E il governo riapre il centro accoglienza di Cona (Di domenica 19 luglio 2020) Francesca Galici Sono 23 i Migranti fuggiti da un centro di accoglienza di Gualdo Cattaneo facendo perdere le loro tracce: negativi ai test sierologici, non avevano però ancora fatto il tampone ed erano in quarantena preventiva Gli sbarchi in Italia continuano senza sosta e sono già diverse decine, se non centinaia, i Migranti positivi al Covid che hanno raggiunto le nostre coste. Per loro, come per tutti gli Italiani positivi, è previsto il regime di isolamento fino a negativizzazione del tampone. Per tutti quelli che sono entrati in contatto con persone colpite dal coronavirus, invece, è necessaria la quarantena fiduciaria preventiva per far trascorrere il periodo di incubazione ed escludere che abbiano potuto contrarre il virus. È la ... Leggi su ilgiornale

LegaSalvini : IL PREFETTO ZAPPALORTO AVVERTE: «TROPPI MIGRANTI INFETTI, POTREMMO RIAPRIRE CONA» A causa dei porti aperti dal gov… - AnnalisaChirico : Mentre si chiudono i voli dai paesi a rischio contagio, si accolgono i migranti infetti via mare. Il premier Conte… - Piero42395724 : RT @osservando001: @robersperanza E più clandestini infetti possibili. - Frances25551623 : RT @Andrea00224796: @stopcensurainfo Il governo va denunciato per alto tradimento, tentata strage ed attentato alla salute pubblica. Hanno… - TheCrusadery : Riempite i container e li rispedite al mittente maledetti burocrati collusi ed INCAPACI Il prefetto Zappalorto avve… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti infetti Migranti infetti in giro per l'Italia. E il governo riapre il centro accoglienza di Cona ilGiornale.it Migranti infetti in giro per l'Italia. E il governo riapre il centro accoglienza di Cona

Gli sbarchi in Italia continuano senza sosta e sono già diverse decine, se non centinaia, i migranti positivi al Covid che hanno raggiunto le nostre coste. Per loro, come per tutti gli italiani positi ...

Il prefetto Zappalorto avverte: «Troppi migranti infetti, potremmo riaprire Cona»

VENEZIA - Ci sono decisioni che pesano come macigni. Necessarie ma impopolari a priori, in particolare se legate alla sicurezza pubblica. Se poi il tema dell’emergenza sanitaria si mescola con un’altr ...

Gli sbarchi in Italia continuano senza sosta e sono già diverse decine, se non centinaia, i migranti positivi al Covid che hanno raggiunto le nostre coste. Per loro, come per tutti gli italiani positi ...VENEZIA - Ci sono decisioni che pesano come macigni. Necessarie ma impopolari a priori, in particolare se legate alla sicurezza pubblica. Se poi il tema dell’emergenza sanitaria si mescola con un’altr ...