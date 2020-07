Michael Schumacher, parla Todt: “Sta combattendo, speriamo il mondo possa rivederlo” (Di domenica 19 luglio 2020) Jean Todt ha incontrato recentemente Michael Schumacher e ha dato un piccolo aggiornamento sulla sua situazione. “Sta combattendo. Spero che il mondo possa rivederlo, Questo è ciò per cui lui e la sua famiglia stanno lavorando”. Ha detto l’ex team principal della Ferrari che non si è sbilanciato troppo. Todt ha poi parlato di corse e della possibilità che Hamilton diventi il pilota più vincente di sempre: “Può succedere che Lewis batta il record di Michael come pilota più titolato della storia. Con la Mercedes ci sono tutti gli ingredienti per farlo. Onestamente non mi dispiace. Dopo un incidente come quello che ha avuto Michael, importa ... Leggi su sportface

