Michael Schumacher oggi, Jean Todt lo ha incontrato: parole che fanno ben sperare (Di domenica 19 luglio 2020) Michael Schumacher oggi condizioni di salute: “Ho visto Michael la scorsa settimana e spero che presto lo vedrà anche il mondo”. A rivelarlo pubblicamente è Jean Todt, ex team principale della Ferrari nonché caro amico della famiglia Schumacher. Il 29 dicembre 2013 Schumacher fu vittima di una rovinosa caduta mentre sciava a Meribel, in Savoia. Dopo essere uscito dal coma, la sua vita si è trasformata in un calvario. «Ho visto Michael la scorsa settimana e spero che presto lo vedrà anche il mondo» Ebbene, si apprende in queste ore che il presidente della FIA ha dichiarato di aver incontrato il sette volte campione del mondo nella sua casa sul lago ... Leggi su urbanpost

