Michael Schumacher, la rivelazione di Todt: “Visto settimana scorsa, ci sono novità” (Di domenica 19 luglio 2020) L’ex capo Ferrari Jean Todt ha dato aggiornamenti sulla situazione di Michael Schumacher: potremo rivederlo a breve? Ecco cosa è davvero importante. L’ex capo della Ferrari Jean Todt ha dato aggiornamenti sulla situazione di Michael Schumacher e della sua famiglia: pare che tutti stiano lavorando per poter permettersi, a breve, un’apparizione pubblica della leggenda … L'articolo Michael Schumacher, la rivelazione di Todt: “Visto settimana scorsa, ci sono novità” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Lewis Hamilton si prende TUTTO: pole position, record della pista e aggancio a Michael Schumacher per maggior numero di pole position in carriera. F1, 90 pole-position in carriera per Lewis Hamilton. La classifica di tutti i tempi: 2° Michael Schumacher

Ultime Notizie dalla rete : Michael Schumacher Todt su Schumacher: “Trascorro più tempo che posso con lui” ClubAlfa.it Vettel: “Ferrari una bella donna rossa. Abbiamo fallito, ma che momenti speciali...”

“Credo che fossi attratto per le giuste ragioni da una splendida donna con la chioma rossa che mi mostrava interesse e guardandoci indietro il nostro obiettivo, il mio obiettivo, era di vincere il cam ...

F1, GP d'Ungheria 2020: le prove ufficiali viste dalla pista di Budapest

La settima qui come Michael Schumacher, colui che Hamilton avrà forse l’onore di raggiungere alla fine della stagione anche nel numero di titoli vinti. Solo il compagno Bottas è riuscito ...

