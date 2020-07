‘Mi ero perso il cuore’, il primo album da solista di Cristiano Godano ha il valore di una rinascita (Di domenica 19 luglio 2020) È un disco personale, tutt’altro che accattivante, ma che ha il valore di una rinascita Mi ero perso il cuore, primo album da solista del frontman dei Marlene Kuntz, Cristiano Godano. L’artista cuneese si mette a nudo nel labirinto della propria coscienza, per cercare il filo conduttore di una dignità diventata cara quanto la propria vita. “C’era molto stimolo artistico nell’ottenere le frasi più aderenti possibili alle sensazioni e ai sentimenti che avevo in testa – spiega Godano – e quando si agisce così, facendolo sulla propria pelle, mettendosi in gioco, c’è un imbarazzo in più e qualche difficoltà che creano una specie ... Leggi su ilfattoquotidiano

