Mezzogiorno: nel 2020 il Sud perderà 380mila posti di lavoro (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug – Le drammatiche condizioni dell’economia nel Mezzogiorno non sono certo una novità. Come direbbero a Napoli: le cose vanno sempre malamente. Quest’anno a causa della crisi da coronavirus dobbiamo attenderci un forte calo dell’occupazione: ben 380mila posti di lavoro in meno nelle regioni del Meridione. A fornire queste cifre è l’ultimo studio della Svimez. Un rapporto che ci mostra l’impatto della crisi (la più grave dal dopoguerra ad oggi) sui redditi, sui consumi delle famiglie e sugli investimenti delle imprese. Una crisi che “unisce” l’Italia Le stime Svimez indicano una caduta del Pil, nel 2020, dell’8,2% nel Mezzogiorno e del 9,6% nel Centro-Nord (Italia: -9,3%). Le regioni ... Leggi su ilprimatonazionale

