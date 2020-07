Meteo verso la fiammata d’Africa! La DURATA (Di domenica 19 luglio 2020) L’Italia è ancora alle prese con gli strascichi di una circolazione Meteo instabile che ha determinato un pesante break dell’estate. Il vortice è ancora a due passi dall’Italia, ma ora si sposterà velocemente verso est sotto la pressante azione della rimonta di un campo anticiclonico da ovest. La giornata di oggi, domenica 19 luglio, è l’ultima con clima decisamente gradevole, pur con colonnina di mercurio già in generale aumento, tanto che su alcune parti delle pianure del Nord-Ovest si potrebbero toccare picchi di 32-33 gradi, come su aree interne tosco-laziali. Il caldo sarà però ancora privo di afa. Il ritorno ad un clima consono da piena estate sarà la caratteristica preponderante dell’inizio della nuova settimana, con l’anticiclone delle ... Leggi su meteogiornale

«Abbiamo due anni per lavorare all'estensione della Ztl prevista dal Pums. C'è quindi sufficiente tempo per farlo in maniera graduale e condivisa, continuando il confronto con i soggetti ...