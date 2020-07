METEO sino al 25 Luglio: scoppia il CALDO ESTIVO, ma seguiranno TEMPORALI (Di domenica 19 luglio 2020) METEO sino AL 25 Luglio 2020, ANALISI E PREVISIONE Il CALDO torna alla riscossa, dopo il break che ha messo in crisi l’estate. Rimasugli d’instabilità permangono su alcune parti d’Italia, ma il vortice sui Balcani si appresta a sfilare e ad allontanarsi ulteriormente verso est, sotto la pressante azione della rimonta dell’anticiclone delle Azzorre. L’alta pressione si avvarrà di un contributo d’aria calda afromediterranea. Il ritorno ad un clima consono da piena estate sarà la caratteristica preponderante dell’inizio della nuova settimana, con crescenti ingerenze subtropicali ad alimentare l’anticiclone, grazie ad una piccola saccatura presente a ridosso della Penisola Iberica. Ciò determinerà METEO stabile, con la ... Leggi su meteogiornale

Il caldo torna alla riscossa, dopo il break che ha messo in crisi l’estate. Rimasugli d’instabilità permangono su alcune parti d’Italia, ma il vortice sui Balcani si appresta a sfilare e ad allontanar .... Allerta gialla confermata sino a mezzanotte, nella foto (di A.Mura) le nuvole scure puntano sulla statale 554 in direzione di Monserrato: tempo davvero incerto nel sabato sera in pieno luglio. Le pi ...