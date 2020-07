METEO per inizio NUOVA SETTIMANA. Torna la GRANDE ESTATE sull’Italia (Di domenica 19 luglio 2020) L’anticiclone Torna ad insediarsi con forza sul Mediterraneo, dopo il break che ha messo in crisi l’ESTATE. La circolazione fresca ed instabile è costretta a ritirarsi verso levante, sotto la pressante azione della rimonta dell’anticiclone delle Azzorre. L’alta pressione si avvarrà di un contributo d’aria calda afromediterranea, per questo riavremo subito un METEO da piena ESTATE con temperature in forte aumento. Crescenti ingerenze subtropicali andranno ad alimentare l’anticiclone, grazie ad una piccola saccatura presente a ridosso della Penisola Iberica. Ciò determinerà METEO stabile, con la rapida accentuazione del caldo, in intensificazione a partire dal Nord dove le temperature saliranno ben sopra la norma. Le regioni del ... Leggi su meteogiornale

