Meteo Italia a 15 giorni: CALDO, ma verso nuovo PEGGIORAMENTO fine mese (Di domenica 19 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 30 LUGLIO Negli ultimi giorni, diciamo nella seconda parte della settimana, abbiamo vissuto uno strappo d’Estate importante. E’ vero, non ovunque ci sono stati i temporali ma le temperature possiamo dire che sono calate sensibilmente ovunque. Un calo che ci sta portando temperature inferiori alle medie climatiche di riferimento, il ché ovviamente fa notizia. Anche perché, lo ripetiamo da giorni, anche la prossima settimana dovrebbe essere condizionata dalle correnti atlantiche e sotto l’aspetto termico cambierà poco o nulla. Correnti che potranno affluire sulle nostre regioni scivolando lungo il fianco settentrionale dell’Alta Pressione delle Azzorre, che nel frattempo di distenderà sul Mediterraneo. Non l’Alta Africana quindi, ma ... Leggi su meteogiornale

