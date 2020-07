Meteo, è allarme ESTATE! Nuovo pesante STOP a fine Luglio, fresco e Temporali (Di domenica 19 luglio 2020) Cosa ne sarà dell’Estate? La domanda è lecita, visto che siamo ormai nella fase centrale della stagione, quella statisticamente più calda e stabile dell’anno. Invece siamo reduci da una burrasca che ha portato fresco davvero insolito e all’orizzonte si intravedono altre minacce ad un’estate finora piena d’ostacoli. Era stato messo in conto fin dall’inizio che giugno poteva avere un andamento capriccioso e così è stato, ma ben pochi si sarebbero immaginati che a Luglio l’estate avrebbe faticato così tanto, anche in virtù delle proiezioni stagionali che ipotizzavano clima molto caldo. Fino a questo momento invece l’anticiclone africano è stato il grande assente, o per meglio dire quando si è presentato non lo ha fatto assolutamente con ... Leggi su meteogiornale

infoitinterno : Meteo, è allarme ESTATE! Potrebbe arrivare nuovo pesante STOP a fine luglio - claudiovasile : RT @lercionotizie: #ultimora Allarme meteo: con il caldo potrebbero aumentare le repliche di Don Matteo - aldoceccarelli : RT @lercionotizie: #ultimora Allarme meteo: con il caldo potrebbero aumentare le repliche di Don Matteo - EnzoPapaios : Meteo Web: Allarme insalata in busta, l’Italia si prepara al ritiro dal commercio: grave rischio per la salute ....… - aldo_olivo : RT @lercionotizie: #ultimora Allarme meteo: con il caldo potrebbero aumentare le repliche di Don Matteo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo allarme Meteo, è allarme ESTATE! Potrebbe arrivare nuovo pesante STOP a fine luglio Meteo Giornale Meteo, è allarme ESTATE! Nuovo pesante STOP a fine Luglio, fresco e Temporali

Cosa ne sarà dell’Estate? La domanda è lecita, visto che siamo ormai nella fase centrale della stagione, quella statisticamente più calda e stabile dell’anno. Invece siamo reduci da una burrasca che h ...

Ritorna l'allarme, Cgil:

"L'allarme del professor Crisanti sui rischi che sta correndo il Veneto va ascoltato". Così Christian Ferrari, segretario generale Cgil Veneto. "Ci sono diversi elementi che destano grande preoccupazi ...

Cosa ne sarà dell’Estate? La domanda è lecita, visto che siamo ormai nella fase centrale della stagione, quella statisticamente più calda e stabile dell’anno. Invece siamo reduci da una burrasca che h ..."L'allarme del professor Crisanti sui rischi che sta correndo il Veneto va ascoltato". Così Christian Ferrari, segretario generale Cgil Veneto. "Ci sono diversi elementi che destano grande preoccupazi ...