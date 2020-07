Messi: “Abbiamo fatto autocritica, ora dobbiamo dimostrare il cambiamento” (Di domenica 19 luglio 2020) Il capitano del Barcellona Leo Messi ha parlato parlato dopo la vittoria sull’Alaves Come ci si sente dopo aver visto la partita? “Oggi ho visto qualcosa di diverso, è stato una partita difficile da giocare per tanti motivi e oggi la squadra ha risposto in modo diverso in termini di atteggiamento e impegno. È un passo avanti per quello che verrà” Ha detto che dovevano cambiare molte cose. È questo che vuoi? “La cosa principale che abbiamo fatto è stata l’autocritica. Abbiamo realizzato molte cose. Non abbiamo avuto una grande stagione. Quello di oggi è un passo avanti in termini di attitudine e impegno, che è quello che devi sempre avere. Devi partire almeno con l’atteggiamento giusto, se non di più” È questo il ... Leggi su ilnapolista

