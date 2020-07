Messa in tv oggi domenica 19 luglio 2020: orari, canale, Angelus di Papa Francesco (Video) (Di domenica 19 luglio 2020) Dove guardare la Messa in Tv oggi? Per tutti i fedeli che desiderano seguire la Messa in televisione, riportiamo il programma completo della giornata con tutte le funzioni religiose in calendario per domenica 19 luglio 2020. Il primo appuntamento è fissato alle ore 10.55 su Rai 1 con la Santa Messa dalla Cattedrale di Velletri. A seguire, alle ore 12, sempre su Rai 1 sarà possibile seguire la recita dell’Angelus del Santo Padre da Piazza San Pietro. Per tutti i telespettatori che desiderano seguire la Messa online tramite Video player ricordiamo la possibilità di sintonizzarsi su RaiPlay.it per guardare la Santa Messa in live streaming. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

