Merkel, ancora possibile che non ci sia alcun accordo (Di domenica 19 luglio 2020) ANSA, - BRUXELLES, 19 LUG - E' "ancora possibile" che non vi sia "nessun accordo" al vertice europeo. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel arrivando al summit. "C'è molta buona volontà ma ... Leggi su corrieredellosport

