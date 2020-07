Mercedesz Henger, la verità sui rapporti con la madre Eva Henger dopo gli accesi scontri in tv (Di domenica 19 luglio 2020) Non sembrano proprio riuscire a trovare un punto d’incontro Mercedesz Henger e sua mamma Eva Henger. Dai tempi dei loro accesi scontri in tv, nei salotti di Barbara D’Urso per la precisione, non è cambiato un granché. I problemi tra madre e figlia hanno iniziato a palesarsi quando Eva ha accusato Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz, di essere violento nei riguardi di sua figlia. I rapporti tra le due ex naufraghe, poi, si sono incrinati ancor di più quando la 28enne ha ammesso di non essere la figlia naturale di Riccardo Schicchi, rivelazione che ha fatto pubblicamente e che non ha trovato il consenso di Eva. Quest’ultima ha molto criticato la scelta di rendere noto questo ... Leggi su isaechia

raffaellamucci1 : RT @giornali_it: Eva Henger, dramma Mercedesz: la figlia si riavvicina alla famiglia tranne che alla mamma, è gelo #19luglio #QuotidianiNaz… - giornali_it : Eva Henger, dramma Mercedesz: la figlia si riavvicina alla famiglia tranne che alla mamma, è gelo #19luglio… - zazoomblog : Eva Henger e Mercedesz sfida di ‘lati’ tra mamma e figlia. Una A e l’altra B - #Henger #Mercedesz #sfida #‘lati’ -