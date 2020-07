Meghan Markle, la regina Elisabetta ha deciso: “Per lei nessuna campana” (Di domenica 19 luglio 2020) Sembra continuare la guerra fredda tra Meghan Markle e la regina Elisabetta. Secondo voci indiscrete, infatti, la Sovrana non avrebbe perdonato la scelta di Harry e Meghan di abbandonare la Famiglia Reale. E se formalmente Elisabetta II ha dichiarato che le porte di Buckingham Palace saranno sempre aperte per il nipote, non mancano le decisioni incisive. Adesso, ad esempio, è ufficiale che non ci saranno campane per la moglie di Harry: ecco cosa significa questa scelta. La regina Elisabetta offesa da Meghan Markle: “Le ha spezzato il cuore” Meghan Markle ha compiuto scelte importanti e decisive per il bene della sua famiglie e per la ... Leggi su velvetgossip

Venerdì 17 luglio è stato celebrato il matrimonio, in forma privata, della principessa Beatrice di York con l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi. La sposa ha scelto di indossare un abito vint ...

News alla corte inglese, il Principe Harry avrebbe sposato Meghan Markle perché somiglia a Lady Diana

Come riporta Closer, Paul Burrell ha raccontato che il carattere e le ambizioni da filantropa di Meghan Markle sono troppo simili a quelle che erano di Lady Diana in vita per essere una coincidenza.

