Meghan Markle: "Io e papà avevano un bel rapporto. La stampa lo ha distrutto e ho smesso di dargli soldi" (Di domenica 19 luglio 2020) Meghan Markle ha accusato i tabloid britannici di aver distrutto il rapporto con il padre, offrendo a lui soldi per rilasciare commenti negativi si di lei. Lo riporta il Guardian. Gli avvocati della duchessa sostengono che tra i due “esisteva un rapporto molto stretto durante l’infanzia. Sono rimasti vicini sino a quando tre anni fa non sono stati presi di mira dagli intrusivi tabloid britannici”. I dettagli del loro rapporto finanziario sono stati resi noti durante la causa contro il Mail on Sunday, che ha pubblicato una lettera privata della moglie di Harry inviata al padre. Secondo quanto affermato dagli avvocati, Meghan ha sostenuto finanziariamente il padre dal 2014, quando ha iniziato a raccogliere i frutti ... Leggi su huffingtonpost

