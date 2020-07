"Me l'ha detto un carabiniere, c'è scritto...". La deputata Pd viola la legge sul coronavirus: a loro tutto concesso, schiaffo all'Italia (Di domenica 19 luglio 2020) "Me l'ha detto un carabiniere". Francesca La Marca risponde con una (sconcertant) intervista al Corriere della Sera alle accuse sollevato dal Giornale. La deputata Pd, eletta in circoscrizione estero, lo scorso 14 luglio ha partecipato a lavori della Commissione Esteri a Montecitorio dopo essere atterrata poche ore prima a Fiumicino dal Canada. Senza aver osservato, cioè, i 14 giorni di quarantena previsti da una legge emanata dal suo stesso governo. "è vero - ammette la La Marca -, non sono stata in isolamento. Ma c'è una ragione". Eccola. "Quando arrivo a Fiumicino, il carabiniere mi dice: Essendo deputata lei è esentata dalla quarantena". ... Leggi su liberoquotidiano

MamolkcsMamol : RT @_DAGOSPIA_: FRANCESCA LA MARCA IN AULA SENZA QUARANTENA:SONO UNA DEPUTATA. UN CARABINIERE MI HA DETTO CHE.. - Libero_official : Francesca #LaMarca, la deputata #Pd che viola la legge sul #coronavirus: 'Me l'ha detto un carabiniere, c'è scritto… - NoiSiamoPronti : Quanti cretini ci stanno nel Parlamento italiano? ?? - _DAGOSPIA_ : FRANCESCA LA MARCA IN AULA SENZA QUARANTENA:SONO UNA DEPUTATA. UN CARABINIERE MI HA DETTO CHE..… - Markos52433523 : @P_M_1960 Beh beh mi inchino davanti al CULO che hai a vivere nell'isola più bella del mondo !!!! Detto da uno che… -

Ultime Notizie dalla rete : detto carabiniere Noepoli, Carabiniere chiede soldi ad anziano per sistemare pratica edile La Gazzetta del Mezzogiorno Francesca La Marca, la deputata Pd viola la legge sul coronavirus: "Me l'ha detto un carabiniere, c'è scritto da qualche parte"

"Me l'ha detto un carabiniere". Francesca La Marca risponde con una (sconcertant) intervista al Corriere della Sera alle accuse sollevato dal Giornale. La deputata Pd, eletta in circoscrizione estero, ...

Cocaina sulla barca all’isola del Giglio: nei guai un torinese incensurato di 45 anni

PORTO SANTO STEFANO. La barca sembrava un nascondiglio perfetto per la cocaina, ma è stato scoperto lo stesso dai carabinieri dell'Isola del Giglio – in provincia di Grosseto - un 45enne di Torino, in ...

"Me l'ha detto un carabiniere". Francesca La Marca risponde con una (sconcertant) intervista al Corriere della Sera alle accuse sollevato dal Giornale. La deputata Pd, eletta in circoscrizione estero, ...PORTO SANTO STEFANO. La barca sembrava un nascondiglio perfetto per la cocaina, ma è stato scoperto lo stesso dai carabinieri dell'Isola del Giglio – in provincia di Grosseto - un 45enne di Torino, in ...