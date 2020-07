Max Biaggi a tutto gas. La nuova fiamma: bellissima, famosa e molto, molto più giovane di lui. Clamorosa sorpresa | Guarda (Di domenica 19 luglio 2020) A Max Biaggi non è mai mancato il buon gusto in fatto di donne. Il campione romano del Motomondiale ha avuto relazioni più o meno durature con bellissime come Naomi Campbell, Eleonora Pedron e Bianca Atzei. Ora, a 49 anni appena scoccati, e con una bruttissima disavventura di salute legata a un incidente sulle due ruote che ha fatto temere per la sua vita nel 2017 (in seguito al quale, per lo spavento, aveva promesso di lasciare per sempre le gare: promessa non mantenuta...), Biaggi pare aver trovato un'altra fidanzata. Ambienti e lui vicini riferiscono che sia "innamorato" e che "faccia sul serio". La fortunata in questione si chiama Francesca Semenza, 27enne, splendida attrice rampante bergamasca che ha dunque 21 primavere in meno del pilota. È già stata ... Leggi su liberoquotidiano

