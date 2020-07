Mattarella: 'Morte Borsellino, dopo 28 anni non si attenuano dolore e sdegno' (Di domenica 19 luglio 2020) Buon compleanno Paolo: oggi Borsellino avrebbe compiuto 80 anni 19 gennaio 2020 Un amico d'infanzia di Borsellino scrive al figlio Manfredi: 'Quella volta che tuo padre mi aiutò con una ragazza...' 20 ... Leggi su palermotoday

luigidimaio : Oggi col Presidente Mattarella a Trieste per ricordare la tragedia delle foibe, che causò la morte di migliaia di i… - NewsMondo1 : Mattarella ricorda Borsellino: “Continuerà ad indicare la via del coraggio” - Piero42395724 : RT @italy_exit: Mattarella @Quirinale non vede e non sente. Il governicchio dell'apocalisse della morte e della peste ci sta disintegrand… - Matteo0923 : RT @italy_exit: Mattarella @Quirinale non vede e non sente. Il governicchio dell'apocalisse della morte e della peste ci sta disintegrand… - Penultimo6 : RT @italy_exit: Mattarella @Quirinale non vede e non sente. Il governicchio dell'apocalisse della morte e della peste ci sta disintegrand… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Morte Mattarella: "Morte Borsellino, dopo 28 anni non si attenuano dolore e sdegno" PalermoToday Via D’Amelio, Mattarella: «Dolore, sdegno e angoscia non si attenuano»

Quella di Borsellino — continua Mattarella — è stata una figura di «magistrato esemplare», caratterizzata dalla «ferma volontà di andare avanti, di non arrendersi anche di fronte a rischi, ad attacchi ...

Borsellino, Mattarella ricorda il giudice a 28 anni dalla strage di via D'Amelio: «Non si attenuano dolore e sdegno»

Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione per il 28 anni dalla strage in cui a Palermo morirono il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Il capo ...

Quella di Borsellino — continua Mattarella — è stata una figura di «magistrato esemplare», caratterizzata dalla «ferma volontà di andare avanti, di non arrendersi anche di fronte a rischi, ad attacchi ...Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione per il 28 anni dalla strage in cui a Palermo morirono il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Il capo ...