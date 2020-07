“Mascherina o richiudiamo” avverte la Regione Lazio, ma i contagiati vengono tutti da India e Bangladesh (Di domenica 19 luglio 2020) “Rivolgo un appello all’utilizzo della mascherina o si dovrà richiudere. Non possiamo tornare indietro e disperdere gli sforzi fatti fin qui. Dobbiamo usare la mascherina o rischiamo nuovi casi come in Catalogna”, è il severo richiamo lanciato oggi da Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio. Un monito ‘doveroso’ che trae però origine da una ‘disfunzione’ o, peggio, dalla ‘faciloneria’ di qualcuno che ha permesso che nella Regione Lazio, nonostante i sacrifici fatti dai residenti, siano gli ‘stranieri’ a rendere pericolosa a situazione contagi. Il Lazio rischia il lockdown ‘grazie’ agli extracomunitari Come spiega infatti D’Amato, e c’è da ... Leggi su italiasera

