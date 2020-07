Mario Götze in Italia, la mossa vincente di un club inaspettato (Di domenica 19 luglio 2020) Mario Götze potrebbe giocare in Italia nella prossima stagione. L'ex Borussia Dortmund è cercato anche da Siviglia e Monaco, ma la Fiorentina potrebbe giocarsi la carta dell'ex compagno. Sarebbe, infatti, Franck Ribery l'arma vincente dei Viola...Götze in Italia: la mossa della Fiorentinacaption id="attachment 980385" align="alignnone" width="601" Ribery (Getty Images)/captionSecondo quanto racconta il Corriere dello Sport, i dirigenti della Fiorentina avrebbero inserito il classe 1992, svincolatosi dal Borussia Dortmund alla scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, nella propria lista dei desideri per l'estate. Un colpo ad effetto così come lo era stato nella passata stagione Franck Ribery. E proprio il francese sarebbe la carta vincente per convincere il ... Leggi su itasportpress

Bob_Lugano_ : @firenzeviola_it Mario Gomez, Mario Götze, Mario Mandzukic, se non son Mario dalla Germania non li vogliamo ?? - Cucciolina96251 : RT @corradone91: Il tentativo del #Siviglia per Mario #Götze, svincolato dal #BorussiaDortmund, è la classica mossa 'alla #Monchi'. Vediamo… - corradone91 : Il tentativo del #Siviglia per Mario #Götze, svincolato dal #BorussiaDortmund, è la classica mossa 'alla #Monchi'.… - giacomoamala : André Schürrle si è ritirato e Mario Götze è attualmente svincolato. Il primo ha fornito l'assist al secondo che ha… - danielelozzi : Ma Mario #Goetze è addirittura svincolato? E che cacchio gli è successo? Io me ricordavo fosse un bel giocatore -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Götze Coronavirus ultime notizie. Sassoli: «Irresponsabile non raggiungere accordo sul Recovery fund». Record negli Usa, 67.417 nuovi contagi Il Sole 24 ORE