Maria De Filippi, arriva lo stop della vigilanza Rai: “Umiliazione per le altre conduttrici” (Di domenica 19 luglio 2020) Maria De Filippi, nei palinsesti Rai è presente per la conduzione di un nuovo programma Maria De Filippi sbarca su Rai1, durante la prossima stagione, la moglie di Maurizio Costanzo sarà a capo di una serata organizzata per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Al suo fianco ci saranno due colleghe speciali, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Una novità grandiosa che ha lasciato il pubblico senza parole, la conduttrice Mediaset prende le redini della Rai, anche se soltanto per una serata. Il tutto ha attirato tante critiche, comprese quella della vigilanza Rai e di Michele Anzaldi che ha dato il suo stop sbottando direttamente su Twitter. Quando sono stati presentati i palinsesti della stagione ... Leggi su kontrokultura

