Marco Travaglio sponsorizza il brano del figlio Travis: "Se volete insultate me, ci sono abituato" - (Di domenica 19 luglio 2020) Francesca Galici Papà Travaglio ha deciso di fare uno strappo alla regola per promuovere il nuovo brano del pargolo Travs sui suoi social, invitando a non insultare il ragazzo ma a rivolgersi a lui, perché abituato e l'invito è stato accolto Marco Travaglio è il direttore de Il Fatto Quotidiano, uno dei principali quotidiani nazionali ma è anche un padre. Raramente si è mostrato al pubblico in questa veste e l'ha fatto per promuovere la canzone di suo figlio Alessandro, in arte Travis. I figli si sa, so' piezz' 'e core e così l'indomito giornalista ha fatto uno strappo alla regola e ha deciso di condividere sul suo profilo Twitter il link al video del pargolo. "L'ho visto nascere. Intendo Alessandro, ma anche ... Leggi su ilgiornale

stanzaselvaggia : Vorrei spiegare alla Chirico che se uno ti dà della leccaculo, il senso è figurato (ma tu pensa) e non occorre scom… - NicolaPorro : Marco Travaglio si scaglia contro @AnnalisaChirico scrivendo che 'ci vorrebbero tre lingue come le sue per leccarli… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA ESCLUSIVA DI MARCO TRAVAGLIO @GiuseppeConteIT : “I Benetton ci prendono in giro: così sarà revoca”… - Giusepp66890796 : RT @inaltoicuori_5S: Travaglio: 'Ma il record di patriottismo lo stabilisce l’ultimo nato fra i giornali di destra: Repubblica. Che così de… - zazoomblog : È nato il partito di Marco Travaglio. Voci eclatanti dal Parlamento: ecco come Il Fatto blinda Conte - #&Eg… -