Marco Bocci: “Herpes al cervello: ho scoperto di averlo dopo un incidente” (Di domenica 19 luglio 2020) Marco Bocci è pronto a tornare sul palcoscenico per portare a teatro il racconto della sua malattia, e consegnarlo alla sensibilità del pubblico. Lo spettacolo si intitola Lo Zingaro e si tratta di un monologo nel quale l’attore racconterà parte di sé, quella parte intima e privata di cui a lungo ha preferito non parlare. E di cui ha deciso di sfogarsi nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Bocci ha infatti raccontato di essere affetto da un herpes al cervello e ha spiegato la particolare circostanza in cui è venuto a conoscenza di questa malattia. Il racconto di Marco Bocci Prima, però, Marco Bocci ha deciso di raccontare un aneddoto legato alla sua adolescenza: un momento ... Leggi su velvetgossip

