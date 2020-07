Marc Marquez si opera martedì: “Vi prometto che tornerò ancor più forte” (Di domenica 19 luglio 2020) Marc Marquez si opererà martedì. È lo stesso pilota spagnolo della Honda a confermare l’imminente operazione a causa della frattura dell’omero a seguito della caduta al Gran Premio di Spagna. “A volte le cose non vano come previsto ma la cosa più importante è rialzarsi e andare avanti – ha scritto Marquez sui social -. Spero che vi sia piaciuta la mia rimonta. Ma ora è tempo di andare in sala operatoria e martedì prossimo interverranno per riparare la frattura dell’omero. Vi prometto che tornerò al più presto e ancor più forte“. A veces las cosas no salen como uno espera pero lo más importante es levantarse y seguir adelante. Espero que hayáis ... Leggi su sportface

