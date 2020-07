Mara Venier si arrabbia con il marito Nicola: “Basta!”-VIDEO (Di domenica 19 luglio 2020) Vediamo insieme per quale motivo, la bellissima e super amata Mara Venier si è arrabbiato con il marito Nicola Carraro e le ha gridato “basta!”. View this post on Instagram Stasera avrei voglia di andare al mare ……mangiare pesce ….😱😱😱😱😱tra qualche giorno lo farò…..voi cosa vorreste fare????? 😜😜😜😜😘😘😘😘 A post shared by Mara Venier (@Mara Venier) … L'articolo Mara Venier si arrabbia con il marito Nicola: “Basta!”-VIDEO Curiosauro. Leggi su curiosauro

cut1n0 : RT @BotElenoire: mara venier mi piace molto è molto umana ha rispetto per il pubblico - ceIiamyers : RT @saralothbrok: @ceIiamyers AMORE DELLA ZIAAA *mara venier confirmed* - saralothbrok : @ceIiamyers AMORE DELLA ZIAAA *mara venier confirmed* - Giucassara : Dai dai voglio leggere un altro dei vostri status in cui vi lamentate di quanto siete pazze, dei vostri ansiolitici e di Mara Venier, daiii - lusurpateur_ : Se ci fosse con la faccia di Mara Venier, ne metterei una in ogni stanza della casa. -