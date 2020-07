Mara Carfagna, la prima foto in spiaggia col pancione è uno spettacolo: lei è sempre più bella (Di domenica 19 luglio 2020) Mara Carfagna, tutto più che vero. Solo voci sul vicepresidente della Camera, che fino a qualche settimana si rincorrevano per svelare l’arcano: ma è davvero incinta? Ebben, la conferma arriva oggi. Infatti alcune foto mostrano la deputata di Forza Italia in spiaggia, in costume rosso intero con al fianco il compagno Alessandro Ruben. Beccati, e sono in tre. Finora sono state solo voci di corridoio, poi approfondite da Dagospia che nelle ultime settimane non ha mollato la presa. Il vicepresidente della Camera è in dolce attesa. La conferma è stata data in seguito alla pubblicazione di alcune foto che mostrano chiaramente il pancione della Carfagna, che già si prepara a diventare mamma per la prima volta il ... Leggi su caffeinamagazine

