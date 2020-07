Manipolazione della realtà: la violenza nascosta (Di domenica 19 luglio 2020) Gaslighting Il termine indica “luce a gas” e deriva da un’opera teatrale del 1938: la storia racconta di un marito che manipola dei piccoli elementi dell’ambiente, tipo affievolire le lampade a gas, per poi accusare la moglie di ricordare male o avere percezioni alterate. Il film Angoscia del 1944 ne evidenzia bene i passaggi, che possono apparire romanzati, ma che in realtà sono presenti in molti rapporti. Se volete un film meno impegnativo è presente su Netflix “Gli infedeli”, all’interno del quale l’episodio con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti viene mostrato in maniera più “leggero” il tipo di relazione manipolativa che andremo ad illustrare nei dettagli. violenza psicologica Si tratta di una forma subdola e di difficile individuazione di violenza psicologica, con il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

