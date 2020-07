Manchester United- Chelsea, le formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) Si gioca a Wembley la seconda semifinale di FA Cup 2019/2020. Il Manchester United di Solskjaer affronta il Chelsea di Frank Lampard. La vincente della sfida odierna affronterà in finale l’Arsenal, che ieri ha sconfitto il Manchester City, grazie ad una doppietta di Aubameyang Ecco di seguito le formazioni ufficiali: Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Maguire; Williams, Matic; Fred, Fernandes, James; Rashford. Chelsea (5-2-3): Caballero; James, Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso; Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Mount. Foto: solskjaer-twitter-United L'articolo Manchester United- Chelsea, le ... Leggi su alfredopedulla

pldadepressao_ : BOLA ROLANDO!! Manchester United x Chelsea #FACupNoDAZN - mundodabola : BOLA ROLANDO! Manchester United x Chelsea. - VFnasCopas : ROOOOOOOOOOOOOOLA A BOLA Chelsea e Manchester United duelam por uma vaga na grande final da FA Cup 1T - ??MUN 0x0 C… - Crf_Iuri : BOLA ROLANDO! Manchester United x Chelsea #CopaDaInglaterra ?????????????? - ManUtd_GT : ?? ¡INICIA LA SEMIFINAL DE LA FA CUP! ?? Manchester United 0 - 0 Chelsea -

Le speranze di salvezza per il Bournemouth sono ridotte al lumicino. Oggi le Cherries perdono un’occasione imperdibile per mettere pressione sul Watford, che gioca martedì alle 19 contro il Manchester ...Il Tottenham si conferma in grande forma vincendo 3-0 contro un Leicester impreciso, che perde una grande occasione in ottica Champions League. Gli Spurs dominano incontrastati per tutto il primo temp ...