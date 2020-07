Manchester United-Chelsea (FA CUP domenica, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Martial e Pogba in panchina (Di domenica 19 luglio 2020) Ole Gunnar Solskjær arriva a questo appuntamento più in fiducia di Frank Lampard. Il suo Man United ha fatto vedere cose molto migliori rispetto al Chelsea anche se le ultime due esibizioni – a voler proprio trovare il pelo nell’uovo – non hanno destato un’impressione così esaltante rispetto ad alcune delle precedenti uscite. I Blues … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Michaelmufc_08 : RT @ojbcomps: Manchester United vs Chelsea (FA Cup semi-final Promo) - saravananbk05 : RT @ojbcomps: Manchester United vs Chelsea (FA Cup semi-final Promo) - SportsL46196451 : Manchester United vs Chelsea FA CUP SEMI FINAL - sportli26181512 : Manchester United-Chelsea, le formazioni ufficiali: Rashford contro Giroud: Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wa… - Ryan1Lowe : RT @ojbcomps: Manchester United vs Chelsea (FA Cup semi-final Promo) -