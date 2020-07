Manchester City, Guardiola avvisa: “Se questo è il nostro livello rischiamo contro il Real Madrid” (Di domenica 19 luglio 2020) Altra brutta notizia per il Manchester City e i suoi tifosi: dopo essersi arresi alla superiorità del Liverpool in Premier League, i Citizens dicono addio alla FA Cup per mano dell'Arsenal dell'ex Arteta. Netto il 2-0 con il quale i Gunners si sono imposti contro la squadra di Guardiola. E proprio il manager catalano ha fatto mea culpa ma ha anche messo in guardia i suoi per quello che è ormai l'ultimo obiettivo raggiungibile della stagione: la Champions League.Guardiola: "Se questo è nostro standard rischiamo contro il Real Madrid"caption id="attachment 994145" align="alignnone" width="631" Arsenal-Manchester City (getty images)/captionParlando ai media ufficiali ... Leggi su itasportpress

