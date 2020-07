Maltempo, estate di piogge senza precedenti in Sicilia alla faccia e dei profeti dell’allarmismo climatico (Di domenica 19 luglio 2020) E’ un’estate mai vista in Sicilia per le piogge abbondanti e persistenti che stanno facendo esplodere una vegetazione verde e lussureggiante su gran parte dell’isola, provocando problemi quotidiani per allagamenti in molte città: alla faccia della siccità e della desertificazione che tanti profeti dell’allarmismo climatico paventano da anni per l’estremo Sud dell’Italia. Oggi pomeriggio, numerosi temporali hanno interessato varie aree dell’isola, colpendo soprattutto l’entroterra nisseno, ragusano, siracusano e catanese, sul versante occidentale dei monti Iblei, ma anche il palermitano, il messinese tirrenico e l’area etnea. Per molte località ... Leggi su meteoweb.eu

Il maltempo che in questi giorni ha fatto ingranare all'estate siciliana un'inversione di marcia, ha le ore contate. Nubifragi e bombe d'acqua che non pochi disagi hanno causato a Palermo, alcuni gior ...

Volge ormai al termine una settimana caratterizzata dal continuo flusso di correnti più umide e fresche di matrice atlantica proveniente dai quadranti nordorientali, che hanno non solo contenuto le te ...

