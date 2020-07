“Ma sei tu?”. Demi Moore irriconoscibile, si presenta così sui social e i commenti fioccano (Di domenica 19 luglio 2020) Demi Moore, anche la star mette nella lista delle cose da fare la voce ‘cambiamento’ e ci riesce. Lascia tutti senza parole, la splendida icona della femminilità nel mondo del cinema. Una bellezza intramontabile quella di Demi Moore, che con un semplice ‘tocco’ ha stravolto la sua immagine, lasciando i fan sotto effetto ‘choc’. Qualche numero? In poco tempo, il post ha raggiunto 70mila like e oltre 2000 commenti. Un post e un video, in successione, mostrano quanto basti poco per dare al proprio look un tocco di classe in più. Ci riesce Demi Moore che dice addio alla lunga chioma mora. Tra i commenti anche quello della figlia Tallullah. L’ attrice americana ha sempre saputo trovare il modo giusto ... Leggi su caffeinamagazine

