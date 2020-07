M5S: malumori su vertici per rinnovo commissioni, a rischio 4 presidenze (Di domenica 19 luglio 2020) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - L'aria di guerra che si respira nel M5S tocca anche il rinnovo delle presidenze delle commissioni parlamentari, dopo la 'fumata nera' di mercoledì scorso con la maggioranza che non trova la quadra e si lascia sfuggire l'accordo. Il Movimento, che a inizio legislatura aveva fatto il pienone di presidenze aggiudicandosene ben 14, ora rischia di perderne 4 e doversi accontentare di 10 guide di commissioni. Viene infatti data per persa la commissione Esteri della Camera, ora a guida Marta Grande, ma il Pd mirerebbe ad 'accaparrarsi' anche la Giustizia. Non solo. La commissione Finanze guidata dall'ex grillino Raffaele Trano, ora al Misto, difficilmente tornerà sotto la guida pentastellata. E anche al Senato i grillini potrebbero perdere la Commissione Lavoro. ... Leggi su liberoquotidiano

Paragone da Rovigo lancerà il nuovo partito Italexit

ROVIGO L'attacco al Governo parte da Rovigo. È proprio dal capoluogo polesano infatti che venerdì 24 luglio Gianluigi Paragone lancerà ufficialmente la sua nuova formazione politica. Italexit, questo ...

