M5S: malumori su vertici per rinnovo commissioni, a rischio 4 presidenze (2) (Di domenica 19 luglio 2020) (Adnkronos) - La convinzione che sta prendendo forma è che gli Stati generali non verranno convocati prima dell'anno nuovo, almeno gennaio. E anche sulle discusse presidenze di commissione un rinvio 'sostanziale' appare ormai un rischio più che reale: "si era detto che le avremmo rinnovate subito dopo lo scostamento di bilancio - dice un presidente di commissione all'Adnkronos - ma se il via libera del Cdm allo scostamento arrivarerà il 29 luglio, a questo punto non credo proprio che si decideranno ad agosto. Molto più facile si arrivi a settembre". Tempi biblici, soprattutto per un Movimento in fibrillazione ormai perenne. Dove un altro braccio di ferro è andato in scena, sempre sul fronte commissioni, tra neoeletti e parlamentari al secondo mandato. I primi, infatti, hanno chiesto che sul ... Leggi su liberoquotidiano

fattoquotidiano : La nomina di Paita sta provocando non pochi malumori all’interno della maggioranza. Sia per il suo conflitto d’inte… - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: La nomina di Paita sta provocando non pochi malumori all’interno della maggioranza. Sia per il suo conflitto d’interes… - sergimagugliani : RT @fattoquotidiano: La nomina di Paita sta provocando non pochi malumori all’interno della maggioranza. Sia per il suo conflitto d’interes… - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: La nomina di Paita sta provocando non pochi malumori all’interno della maggioranza. Sia per il suo conflitto d’interes… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: La nomina di Paita sta provocando non pochi malumori all’interno della maggioranza. Sia per il suo conflitto d’interes… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S malumori M5S: malumori su vertici per rinnovo commissioni, a rischio 4 presidenze Il Tempo M5S: malumori su vertici per rinnovo commissioni, a rischio 4 presidenze

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - L'aria di guerra che si respira nel M5S tocca anche il rinnovo delle presidenze delle commissioni parlamentari, dopo la 'fumata nera' di mercoledì scorso con la maggioranza ...

Paragone da Rovigo lancerà il nuovo partito Italexit

ROVIGO L'attacco al Governo parte da Rovigo. È proprio dal capoluogo polesano infatti che venerdì 24 luglio Gianluigi Paragone lancerà ufficialmente la sua nuova formazione politica. Italexit, questo ...

Roma, 19 lug. (Adnkronos) - L'aria di guerra che si respira nel M5S tocca anche il rinnovo delle presidenze delle commissioni parlamentari, dopo la 'fumata nera' di mercoledì scorso con la maggioranza ...ROVIGO L'attacco al Governo parte da Rovigo. È proprio dal capoluogo polesano infatti che venerdì 24 luglio Gianluigi Paragone lancerà ufficialmente la sua nuova formazione politica. Italexit, questo ...