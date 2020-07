Lutto nel mondo del calcio Italiano: l’attaccante è morta a soli 22 anni (Di domenica 19 luglio 2020) È morta a 22 anni. Il decesso della calciatrice del Pfalzen-Natz, squadra che milita nel campionato di Eccellenza, è stato shock fortissimo per il mondo del calcio femminile. Un aneurisma cerebrale le è stato fatale. Venerdì scorso il malore e poi il ricovero, è successo in pochissimo tempo provocando un dolore fortissimo tra i familiari, le compagne di squadra e la comunità alto-atesina dove la giovane era molto conosciuta per la sua passione sportiva. In campo ricopriva il ruolo di attaccante ed era tra le più apprezzate della categoria. Pieni di dolore dobbiamo dire addio alla nostra stimata compagna di squadra e amica Alina, che è stata strappata a noi troppo presto – si legge nella nota ufficiale del club di appartenenza -. Cara ... Leggi su howtodofor

Corriere : Lutto nel calcio femminile, muore a 22 anni Alina Seeber. Fatale un aneurisma - Gazzetta_it : #Lutto nel calcio femminile, muore a 22 anni Alina #Seeber - francobus100 : Lutto nel calcio femminile, muore a 22 anni Alina Seeber. Fatale un aneurisma - zazoomblog : Lutto nel mondo dell’atletica: è morto Giuseppe Ottaviani aveva 104 anni - #Lutto #mondo #dell’atletica: #morto - sportface2016 : Lutto nel mondo dell'#atletica: morto #Ottaviani -