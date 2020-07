Lutto nel mondo del calcio: è morto ‘Biri Biri’, leggenda del Gambia (Di domenica 19 luglio 2020) Il mondo del calcio piange Alhaji Momodo Nije, da tutti conosciuto come ‘Biri Biri’. Dopo una lunga malattia se ne va a 72 anni il primo Gambiano ad aver giocato in un campionato professionistico e per molti il miglior calciatore di sempre per del Paese. Classe 1948, Biri Biri non solo ha fatto esultare un Paese intero ma in cinque anni è diventato un vero e proprio idolo a Siviglia tanto che gli ultrà del club si fanno chiamare ‘Biris Norte’ in suo onore. Leggi su sportface

