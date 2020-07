Lunedì il d-Day del Fisco. I commercialisti minacciano lo sciopero (Di domenica 19 luglio 2020) In tutto sono 142 scadenze; si va dall'Irap all'Iva periodica alla cedolare secca. Il centrodestra chiama alla disobbedienza fiscale in quanto legittima difesa Leggi su tg.la7

