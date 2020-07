Luigi Catanoso: chi è l’arbitro della storia dell’indagine sul calcioscommesse (Di domenica 19 luglio 2020) Repubblica ieri ha raccontato di una indagine per calcioscommesse che partiva da un flusso anomalo di puntate dalla Calabria e da uno strano infortunio che aveva vanificato la vittoria del Gubbio in C in una partita con la Virtus Verona. Oggi il quotidiano, in un articolo a firma di Matteo Pinci, fa il nome dell’arbitro: si tratta di Luigi Catanoso. Arbitra Luigi Catanoso, iscritto alla sezione di Reggio Calabria. Che si accascia. Chi è a bordo campo racconta oggi che avesse manifestato problemi fisici già dal primo tempo e che nell’intervallo abbia assunto dei farmaci. Fino alla resa, più o meno a metà strada tra le due panchine: l’arbitro Catanoso spiega di non essere in grado di proseguire. Ed ... Leggi su nextquotidiano

Repubblica ieri ha raccontato di una indagine per calcioscommesse che partiva da un flusso anomalo di puntate dalla Calabria e da uno strano infortunio che aveva vanificato la vittoria del Gubbio in C ...

Faro della procura sull'arbitro di Virtus Verona-Gubbio

Uno strano infortunio e un flusso anomalo di scommesse nella stessa gara. Ma non è tutto perché è proprio la condotta dell’arbitro Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria ad aver insospettito ...

