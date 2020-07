Ludovico Tersigni: età, altezza, peso, fidanzata, zio famoso della tv e vita privata (Di domenica 19 luglio 2020) Ha fatto letteralmente innamorare le teenager italiane nella serie Netflix “Summertime” ed ha recitato nella serie SKAM Italia a fianco di Ludovica Martino e Federico Cesari, ottenendo un grande successo. Stiamo parlando di Ludovico Tersigni, un giovane attore che dal 2014 si è lanciato nel campo cinematografico compiendo un debutto “alla grande” nel film “Arance & martello” diretto da Diego Bianchi (suo zio). Da quel momento, la sua carriera è stata una continua escalation di successi che continua oggi nella partecipazione al film “Sotto il sole di Riccione”, uscito nelle sale il primo luglio scorso. “Se mi dovessero affibbiare l’etichetta di attore che fa le teen-serie non me la prenderei perché è la verità: le ho fatte, le ho amate e ho dato la ... Leggi su tuttivip

clarapirolaa : RT @HuertDeAuteuil: Io voglio disdire Netflix per il motivo opposto, non c’è abbastanza propaganda LGBT! Qualche giorno fa ho visto Riccion… - shaweire : RT @HuertDeAuteuil: Io voglio disdire Netflix per il motivo opposto, non c’è abbastanza propaganda LGBT! Qualche giorno fa ho visto Riccion… - sherazadswift : RT @HuertDeAuteuil: Io voglio disdire Netflix per il motivo opposto, non c’è abbastanza propaganda LGBT! Qualche giorno fa ho visto Riccion… - Franpesca_ : RT @HuertDeAuteuil: Io voglio disdire Netflix per il motivo opposto, non c’è abbastanza propaganda LGBT! Qualche giorno fa ho visto Riccion… - kimbabismyfav : RT @HuertDeAuteuil: Io voglio disdire Netflix per il motivo opposto, non c’è abbastanza propaganda LGBT! Qualche giorno fa ho visto Riccion… -

Ultime Notizie dalla rete : Ludovico Tersigni Ludovico Tersigni: età, altezza, peso, fidanzata, zio famoso della tv e vita privata TuttiVip Summertime 2, il fenomeno Netflix torna a Cesenatico

Cesenatico (Forlì-Cesena), 8 luglio 2020 - Uno dei più grandi successi televisivi dell’anno torna a Cesenatico per girare le riprese della nuova serie. In questi giorni sbarcano in riviera le troupe e ...

Cesenatico (Forlì-Cesena), 8 luglio 2020 - Uno dei più grandi successi televisivi dell’anno torna a Cesenatico per girare le riprese della nuova serie. In questi giorni sbarcano in riviera le troupe e ...