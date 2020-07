Ludovica Martino: età, altezza, peso, fidanzato e curiosità sulla attrice stella di Baby (Di domenica 19 luglio 2020) Ludovica Martino è, senza dubbio, uno dei giovani volti della cinematografia italiana. Bella e talentuosa, è stata scelta da molti registi sia come protagonista che come coprotagonista e anche di recente è comparsa sulla tv italiana nella nuovissima commedia romantica “Sotto il sole di Riccione”, firmata Netflix, dopo la serie Baby. Ma l’affascinante attrice dai capelli rossi era già nota al pubblico italiano, grazie soprattutto al suo ruolo nelle vesti di Eva Brighi nella serie TV SKAM Italia, remake della stessa serie norvegese. Ludovica vanta un’ottima formazione professionale: dopo aver studiato recitazione in una prestigiosa accademia (la stessa frequentata anche da Cristiana Capotondi), nel 2014 e 2015 partecipa ad alcuni ... Leggi su tuttivip

