Luciano De Crescenzo insieme al simbolo del Carroccio, la famiglia contro il post dell’esponente della Lega: «Ci dissociamo» (Di domenica 19 luglio 2020) Sul manifesto postato sui social da Severino Nappi, il simbolo della Lega, lo slogan di Matteo Salvini «prima gli italiani» e il volto sorridente di Luciano De Crescenzo. Un’inedita combinazione, creata ad hoc dal leghista, per ricordare l’attore napoletano scomparso un anno fa. Un’iniziativa che però alla famiglia dell’«ingegnere filosofo» non è piaciuta affatto. «Non autorizziamo e ci dissociamo da qualsiasi utilizzo a fini politico-elettorali dell’immagine di Luciano De Crescenzo che tuteleremo in tutte le sedi opportune», è stata la presa di posizione da parte di Paola De Crescenzo, figlia dell’attore ... Leggi su open.online

