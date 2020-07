L’ozono sterilizza l’ambiente e può prevenire il contagio da Coronavirus? (Di domenica 19 luglio 2020) Ma è vero che l’ozono sterilizza l’aria e gli ambienti e può prevenire il contagio da Coronavirus SARS-COV-2? Il ministero della Salute dice di no: L’ozono sterilizza l’aria e gli ambienti e non mi fa infettare dal nuovo Coronavirus? L’ozono non ha proprietà sterilizzanti propriamente dette. Si tratta di una sostanza attualmente sottoposta a valutazione all’interno del Regolamento 528/2012 Biocidi, in attesa di essere autorizzata all’uso come biocida (disinfettante). Le sue proprietà, note in letteratura scientifica e già applicate in alcuni settori, non sono al momento sufficienti a garantirne l’adeguatezza dello specifico uso tecnologico come disinfettante, in quanto deve essere ... Leggi su nextquotidiano

