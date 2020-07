Lost In Translation, ovvero quel che resta della commedia romantica negli anni Duemila (Di domenica 19 luglio 2020) Pochi film nel nuovo millennio sono diventati proverbiali come Lost In Translation, uscito nel 2003. Fu un successo sorprendente: benché figlia del regista del Padrino e Apocalypse Now, Sofia Coppola era allora poco più che una esordiente, con un solo film all’attivo (Il Giardino Delle Vergini Suicide). Ma questo quintessenziale indie movie si tradusse in un fenomeno globale da 120 milioni di dollari al botteghino. Capace di collezionare moltissimi premi, tra cui anche quattro nomination all’Oscar, con la Coppola prima donna americana della storia a ottenere la candidatura per la miglior regia, vincitrice anche della statuetta per la sceneggiatura originale. Lost In Translation è il film giusto al momento giusto: fotografa lo spirito del tempo nel ... Leggi su optimagazine

