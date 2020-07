Loretta Goggi, la rivelazione sul marito: “Per lui ho fatto tutto…” (Di domenica 19 luglio 2020) Gianni Brezza è stato il marito e il grande amore di Loretta Goggi, che ha voluto svelare il segreto di una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Gianni Brezza è stato il marito di Loretta Goggi e resta il grande amore della sua vita anche ora che non c’è più. Lo ha confessato … L'articolo Loretta Goggi, la rivelazione sul marito: “Per lui ho fatto tutto…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

RaiTre : Uno spettacolo, un incontro tra due stelle... musica, risate e ricordi: @raffaella incontra Loretta Goggi.… - Laurcos : RT @RaiTre: Uno spettacolo, un incontro tra due stelle... musica, risate e ricordi: @raffaella incontra Loretta Goggi. #araccontarecominc… - ilperiodo : A raccontare comincia tu… Raffaella Carrà incontra Loretta Goggi su Rai3 - mao59 : Stasera ritorna la grande Raffaella Carrà con Loretta Goggi ?????? - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “A raccontare comincia tu…”. Raffaella Carrà incontra Loretta Goggi su Rai3 -

Ultime Notizie dalla rete : Loretta Goggi

Rockol.it

Stasera, domenica 19 luglio, in tv troviamo una vasta scelta nella programmazione: tra programmi, fiction imperdibili e film cult. Come ogni domenica torna su Rai 1 la fiction di successo Non dirlo al ...Questa sera, domenica 19 luglio 2020, arriva in replica una puntata di A raccontare comincia tu, il programma ideato e condotto da Raffaella Carrà che, per l’occasione, intervisterà Loretta Goggi. Il ...