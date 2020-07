Locatelli: «Epidemia sotto controllo ma c’è allerta. Comportamenti individuali fondamentali» (Di domenica 19 luglio 2020) Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e la situazione Covid-19 nel nostro Paese. L’Italia, nell’ultimo rapporto, è stata definita “a basso rischio”. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, si è espresso in merito all’attuale situazione dell’Italia riguardo il Covid-19 e la sua diffusione: «I casi gravi diminuiti perché troviamo i pazienti entro … L'articolo Locatelli: «Epidemia sotto controllo ma c’è allerta. Comportamenti individuali fondamentali» proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Corriere : Locatelli (Iss): «C’è allerta ma epidemia sotto controllo. Ragazzi, divertitevi senza rischiare» - rizzina2005 : Locatelli (Css): «C’è allerta ma epidemia sotto controllo. Ragazzi, divertitevi senza rischiare» - franco_sala : RT @dariodivico: DeBac intervista Locatelli: «Epidemia sotto controllo ma c’è allerta. I giovani si divertano senza rischiare» @corriere h… - elisasola_ : RT @dariodivico: DeBac intervista Locatelli: «Epidemia sotto controllo ma c’è allerta. I giovani si divertano senza rischiare» @corriere h… - Antongiulio2 : RT @dariodivico: DeBac intervista Locatelli: «Epidemia sotto controllo ma c’è allerta. I giovani si divertano senza rischiare» @corriere h… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Epidemia

L'epidemia di Covid 19, "in Italia la situazione è sotto controllo" ha detto il professore Locatelli presidente del Consiglio superiore di sanità. In Spagna oltre mille contagi in un giorno. La Franci ...Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e la situazione Covid-19 nel nostro Paese. L’Italia, nell’ultimo rapporto, è stata definita “a basso rischio”. Franco Locatelli, presidente del Consigli ...